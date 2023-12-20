Украинский пленный рассказал о постоянном дезертирстве в рядах ВСУ

Украинский пленный Белоусов: ежемесячно из роты ВСУ дезертируют около 20 человек

Около 15-20 военнослужащих ежемесячно дезертируют из украинских воинских подразделений численностью до роты. За возможность не выходить на передовую боец может заплатить офицеру 1000 гривен, столько же стоит день отпуска, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов.

«При мне за месяц примерно 15 человек, 20. С одной роты (дезертируют)», — уточнил он.

Белоусов также заявил, что украинские командиры берут деньги за отпуск. По его словам, можно «на позицию не выходить, заплатив 1000 гривен или 2000 гривен, смотря как договоришься».

Олег Белоусов сдался в плен в декабре этого года.

Ранее пленный украинский военный Петр Щербатый рассказал, что бойцы ВСУ воруют еду у местных жителей на контролируемой Киевом части Херсонской области. По словам пленного, жители правого берега Днепра боятся украинских военных и стараются не попадаться им на глаза. Щербатый добавил, что солдаты могут не есть несколько дней и испытывают проблемы с питьевой водой.