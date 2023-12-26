Осужденный в России американец Уилан потребовал от Байдена освобождения

Осужденный в России Уилан потребовал от Байдена действий ради его освобождения

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан рассказал, что президент США Джо Байден не делает все возможное ради его освобождения. Заявления прозвучало в интервью вашингтонскому отделению телеканала CBS News.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — отметил осужденный.

Уилан назвал американского главу «человеком, который дважды решил оставить» его. Однако американец подчеркнул, что Байден — «человек, который может его вернуть».

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков тоже заявил, что США не прикладывают достаточных усилий для обмена его подзащитного. «Видимо, какая-то высокая политика, выборы [президента США Джо] Байдена и так далее», — предположил он.

В начале декабря стало известно, что США передали России новое существенное предложение по обмену Пола Уилана, однако российская сторона его отвергла.