Полковник Матвийчук заявил о неизбежности отступления ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно из-за улучшающегося положения российской армии. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал предсказывающие отступление ВСУ факторы.

Таким образом Матвийчук прокомментировал слова директора Центра поддержки аэроразведки Украины Марии Берлинской, которая допустила отступление ВСУ из-за проблем с дронами: по ее мнению, если Украина не начнет соответствовать России и развивать новые беспилотные системы, то армии страны придется отступить.

«Отступление ВСУ зависит не от дронов, а от военной экономики, которой на Украине нет, боевого духа армии, численность которой резко падает, от количества и качества военной техники, которое значительно снижается ввиду того, что советская уже уничтожена, а западная не поставляется», — сказал он.

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По мнению эксперта, попытки украинской стороны связать отступление с нехваткой дронов говорят о растерянности.

«Промышленной базы нет, и увеличить количество дронов они не смогут. Производство кустарным способом эффекта не приносит. Запад же пока взял тайм-аут до момента, пока не закончатся рождественские праздники и пока не получится разрешить свои финансовые проблемы», — заключил Матвийчук.

Ранее Берлинская заявила, что Россия на фронте успешно развивает новые технологии роев дронов, в то время как Вооруженные силы Украины отстают в их использовании. По ее словам, в настоящее время Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации.