Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:23, 26 декабря 2023Наука и техника

На Украине поразились новой российской технологией на фронте

Берлинская: Россия успешно развивает технологию роев дронов, а ВСУ отстают
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия на фронте успешно развивает новые технологии роев дронов, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) отстают в их использовании, рассказала в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

По словам Берлинской, сейчас Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации. Технология позволяет дрону определять цели благодаря машинному обучению.

Бердинскую также поразило то, что эта система позволит российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же время, указала она, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых системах борьбы с российскими беспилотниками, поскольку старые методы борьбы перестанут работать с введением технологии оптической системы навигации.

Ранее исполнительный директор предприятия-разработчика робота «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров сообщил, что платформа «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе. На машину можно будет установить до 100 дронов. «Маркер» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» испытали в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Раду внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Как он ограничивает права украинцев?

      Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

      Россиянам рассказали об изменениях по налоговым вычетам в 2024 году

      Затишью ВСУ на основных направлениях СВО нашли объяснение

      Известная модель показала оголенное тело

      Названы секс-позы для создания новогоднего настроения в спальне

      Стало известно о взрывах над Феодосией

      На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

      Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

      На Украине поразились новой российской технологией на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости