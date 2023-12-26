На Украине поразились новой российской технологией на фронте

Берлинская: Россия успешно развивает технологию роев дронов, а ВСУ отстают

Россия на фронте успешно развивает новые технологии роев дронов, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) отстают в их использовании, рассказала в интервью YouTube-каналу «Украинская правда» глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.

По словам Берлинской, сейчас Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации. Технология позволяет дрону определять цели благодаря машинному обучению.

Бердинскую также поразило то, что эта система позволит российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же время, указала она, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых системах борьбы с российскими беспилотниками, поскольку старые методы борьбы перестанут работать с введением технологии оптической системы навигации.

Ранее исполнительный директор предприятия-разработчика робота «Маркер», НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров сообщил, что платформа «Маркер» сможет запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе. На машину можно будет установить до 100 дронов. «Маркер» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» испытали в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции (СВО).