Первое дело о терроризме рассмотрит флотский суд во Владивостоке

Тихоокеанский флотский суд рассмотрит первое дело о призывах к терроризму

В Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке поступило первое уголовное дело о терроризме, сообщает РИА Новости.

Фигурантом стал житель Чукотки, который призывал к уничтожению чиновников. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 205 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Отмечается, что в ближайшее время в суд поступит еще три уголовных дела о террористических преступлениях из другого региона Дальневосточного федерального округа. Ранее подобные дела рассматривались в окружных военных судах Москвы, Хабаровска, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

19 декабря сообщалось, что в Удмуртии вступил в силу приговор в отношении россиянина, оправдывающего экстремистскую деятельность и призывающего к насилию над военными.