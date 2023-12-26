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14:45, 26 декабря 2023Силовые структуры

Первое дело о терроризме рассмотрит флотский суд во Владивостоке

Тихоокеанский флотский суд рассмотрит первое дело о призывах к терроризму

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке поступило первое уголовное дело о терроризме, сообщает РИА Новости.

Фигурантом стал житель Чукотки, который призывал к уничтожению чиновников. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 205 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Отмечается, что в ближайшее время в суд поступит еще три уголовных дела о террористических преступлениях из другого региона Дальневосточного федерального округа. Ранее подобные дела рассматривались в окружных военных судах Москвы, Хабаровска, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

19 декабря сообщалось, что в Удмуртии вступил в силу приговор в отношении россиянина, оправдывающего экстремистскую деятельность и призывающего к насилию над военными.

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      Илона Палей
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