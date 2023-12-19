Сторонник «Правого сектора» осужден за призывы к насилию над военными России

В Удмуртии осужден сторонник «Правого сектора» за призывы к насилию над военными

В Удмуртской вступил в силу приговор Завьяловского районного суда в отношении россиянина, оправдывающего экстремистскую деятельности и призывающего к насилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Республике.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии особого режима. Этот срок прибавят к неотбытому наказанию.

По данным ведомства, когда фигурант отбывал наказание в учреждении УФСИН, он оправдывал деятельность «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) и призывал других осужденных совершать насильственные действия в отношении российских военных и представителей неславянских национальностей.