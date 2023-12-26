Россиянам напомнили о запрете срубать елки

Юрист Филиппов: за сруб ели положен штраф до 5 тыс. руб.

За сруб ели без разрешения россиянина могут привлечь к административной ответственности. О запрете агентству «Москва 24» рассказал юрист Никита Филиппов.

Штраф может составить до пяти тысяч рублей. Кроме того, от россиянина могут потребовать возместить ущерб, причиненный лесному фонду, и конфисковать у него предмет, которым он срубил дерево. Также за незаконный сруб может наступить ответственность по статьям «Кража» и «Незаконная рубка лесных насаждений».

Юрист напомнил о том, что новогоднее дерево нужно перевозить по правилам. Ель не должна ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость автомобиля. Она не должна закрывать фонари автомобиля или препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой, создавать шум или загрязнять дорогу.

Согласно правилам, перевозимый груз не должен выступать за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра. В противном случае он должен быть обозначен опознавательными знаками. В темное время суток ель должна быть освещена спереди и сзади. За нарушение этих правил могут выписать штраф в 500 рублей.

Ранее россиянам рассказали об опасности, исходящей от осыпавшихся с ели иголок, а также блесток, которые опали с елочных украшений. Директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова предупредила, что они могут причинить вред детям и маленьким домашним животным. Она посоветовала своевременно проводить уборку и покупать качественные украшения.