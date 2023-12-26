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07:55, 26 декабря 2023Экономика

Названы ключевые статьи расходов россиян

РБК: больше всего в 2023 году россияне тратили на продукты питания и одежду

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ключевыми статьями расходов у россиян по итогам 2023 года стали траты на продукты питания, одежду, обувь, а также на транспорт и жилье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ и аналитиков компании «Ингосстрах».

На эти статьи расходов у граждан уходит большая часть бюджета. При этом ключевой статьей расходов у граждан в 2023 году стали затраты на продукты питания — на их долю пришлось в общей сложности 31 процент ежемесячных расходов. На втором месте оказались траты на одежду и обувь (15 процентов), а топ-3 замкнули расходы на жилье и транспорт (по 11 процентов соответственно), уточнили эксперты.

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К затратам на жилье россияне отнесли расходы на жилищно-коммунальные услуги и аренду, к тратам на транспорт — затраты на поездки на автомобиле, автобусе, метро и т.д. Среди других популярных статей расходов у россиян оказались траты на медицинские услуги и лекарства (9 процентов), досуг и культурные мероприятия (8 процентов), образование (4 процента), а также на кафе и рестораны (4 процента), заключили аналитики.

Во второй половине октября издание РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru, сообщило, что 45 процентам россиян перестало хватать зарплаты для удовлетворения основных потребностей (покупку еды, одежды, обуви и т.д.). Также выяснилось, что ежемесячные оклады 36 процентов граждан с трудом покрывают ключевые нужды. Только 20 процентам россиян к тому времени хватало зарплаты, чтобы покупать себе все необходимое.

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      Анатолий Акулов
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