Россиянкам назвали выдающие отсутствие стиля неочевидные детали в образе

Имидж-стилист Анастасия Галактионова назвала россиянкам неочевидные детали в образе, которые выдают отсутствие стиля. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь специалист отметила сочетание черной сумки с черной обувью. По ее мнению, это указывает на проблемы в финансах. Вдобавок она обратила внимание на украшения с обилием стразов и вульгарный макияж.

Кроме того, Галактионова упомянула устаревшие сочетания цветов в одежде. Среди них оказались черный с красными, голубыми и желтыми тонами. Кроме того, свою актуальность утратили комбинации синего с желтым и красного с зеленым.

Вдобавок собеседница издания выделила использование множества акцентов в виде украшений и декоративных элементов, а также сложные прически с применением большого количества укладочных средств. «Это не только про бантики из волос, плоечные завитки и свадебные коконы, над которыми мы потешались в недалеких нулевых. Последние года четыре их место как-то незаметно заняли сложные косы и объемные локоны», — пояснила Галактионова.

В завершение стилист посоветовала не придерживаться краткосрочных трендов и отказаться от вечерних платьев на свадьбах, выпускных балах и фотосессиях. «Богато украшенные вечерние платья в пол, с блеском, удлиненным подолом, декором, интересным кроем или глубоким декольте — это дресс-код официальных приемов, премий, благотворительных вечеров и театральных премьер», — заключила она.

В сентябре стилист Анна Минина раскрыла россиянкам простые способы выглядеть визуально дороже. Эксперт рассказала, что визуально придать статусность образу поможет качественный базовый гардероб, а именно простые и сочетаемые между собой вещи.