Pantone назвал оттенок Peach Fuzz главным цветом 2024 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2024 года. Им оказался персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух»). По мнению сотрудников института, он символизирует человеческое сострадание и врожденное стремление к близости, а также отражает желание заботиться о себе и других. Как на самом деле выбирают главный цвет года и как бренды зарабатывают на этом миллионы?

Главный оттенок года выбирает Институт цвета Pantone

Главный оттенок года выбирает Институт цвета Pantone, который образовался на базе одноименной американской компании. В 1950-е годы прошлого века ее сотрудники занимались производством чернил, а уже через 10 лет они разработали буквенно-цифровой стандарт всех существующих в мире цветов — Pantone Matching System (PMS).

Все цвета и оттенки были записаны в PMS-палитру под своими уникальными названиями и номерами в едином каталоге, который представлял собой веер-раскладку. В настоящий момент в работе палитру используют не только дизайнеры интерьеров, но и модельеры, стилисты и флористы

Институт цвета Pantone возник благодаря психологу Леатрис Эйсман, которая в своей книге Alive With Color: The Total Color System for Women and Men («Живи с цветом: общая цветовая система для женщин и мужчин») попыталась раскрыть влияние цветов на психику человека. Книгой в 1983 году заинтересовался химик и владелец Pantone Лоуренс Херберт — он позвонил Эйсман и предложил ей должность консультанта. При ней и образовался Институт цвета, который по сей день является частью компании. Впоследствии ее освободили от должности консультанта и назначили исполнительным директором.

По мнению Эйсман, цвет может стать источником радости в нестабильные времена и стимулирует покупательскую способность

В 1999 году Херберт дал особое задание Эйсман, попросив ее выбрать цвет, который бы охарактеризовал эпоху начала нулевых. Тогда многие люди боялись нового тысячелетия из-за слухов о возможном конце света. Эйсман решила присмотреться к цвету 15-4020 Cerulean («Лазурный синий»), который благоприятно влияет на психику человека. «Лазурно-голубой приносит покой, потому что он напоминает вам о времени, проведенном на открытом воздухе, на пляже, у воды», — описала она свойства избранного цвета.

После этой презентации Pantone стал известен не только в дизайнерских кругах. Об Институте цвета писали все ведущие мировые издания.

Как будто мы держали тигра за хвост. Тогда я подумала, что это именно то, к чему мы должны возвращаться каждый год Леатрис Эйсман

Успех презентации ознаменовал новый виток в карьере Эйсман, в обязанности которой добавили участие в разработке фирменного стиля других именитых брендов. Именно благодаря ей ювелирный дом Tiffany начал ассоциироваться у покупателей с бирюзовым цветом, а люксовая марка Hermès — с оранжевым.

Pantone следит за показами, фильмами и выставками для определения главного цвета года

В настоящий момент Эйсман путешествует по всему миру и встречается с дизайнерами и аналитиками, которые изучают потребности покупателей. Кроме того, вместе с подчиненными она следит за модными трендами, уделяя особое внимание дефиле, которые проходят в рамках Недель мод в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

К тому же команда Института цвета в течение года просматривает выставки, арт-проекты и даже новинки технологического рынка и автопрома. В дело идут и фильмы самых влиятельных режиссеров: эксперты анализируют, какие оттенки превалируют на экране той или иной новинки индустрии.

Показ бренда Carriageworks на австралийской Неделе моды в 2021 году Фото: Matt Jelonek / WireImage / Getty Images

Дважды в год Эйсман вместе с коллегами встречаются в засекреченном месте, где обсуждают свои наблюдения, а в декабре Pantone наконец объявляет главный цвет следующего года.

На выборе главного цвета года зарабатывает Pantone и другие мировые бренды

Примечательно, что Pantone, как правило, назначает главным цветом года оттенок, который уже стал популярным в текущем сезоне. Однако официальное признание делает этот цвет еще более актуальным, за счет чего крупные компании, в том числе Pantone, обогащаются на продажах аксессуаров в данной палитре.

В последние годы с Институтом цвета сотрудничают как косметические марки, так и бренды одежды, создавая капсульные коллекции в коллаборации с компанией. В 2023 году, например, партнером Pantone стал производитель техники Motorola, выпустив новую модель телефона в цвете «Персиковый пух». В списке партнеров числятся и такие гиганты, как Sephora, Butter London, Ultrafabrics, Loewe, Room Copenhagen, Cariuma и даже Polaroid.

Работа Pantone часто поддается критике со стороны общества

Несмотря на свою авторитетность, Pantone не раз подвергался критике со стороны публики. В 2019 году экоактивисты назвали компанию безответственной в выборе цвета года 16-1546 Living Coral («Живущий коралл»), поскольку в мире наблюдалась проблема массового разрушения рифов. Кроме того, Pantone обвиняли в распространении тренда на «быструю моду», подталкивая бренды производить как можно больше дешевой одежды.

Главным цветом года стал 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух») Фото: Alim Yakubov / Shutterstock / Fotodom

Свое недовольство также высказывают модельеры и стилисты. Так, после объявления главным цветом 2023 года «Персикового пуха» российский шоумен Сергей Зверев заявил, что данный оттенок в одежде идет не каждому, поскольку визуально прибавляет несколько килограммов. По его мнению, специалистам Pantone следовало бы присмотреть к благородному изумрудному.