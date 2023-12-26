Членство Украины в Евросоюзе сравнили с подпиской на Netflix

Член ЕК: ЕС не может наблюдать за вступлением Украины, как за сериалом Netflix

Представитель Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайр прокомментировал процесс вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в интервью изданию Presse.

Зельмайр сравнил процесс вступления Украины в ЕС и подчеркнул, что организация не может наблюдать за этой процедурой, как за сериалом Netflix. Чиновник добавил, что Киев нуждается в четком плане на будущее. По его мнению, ЕС окажет «стабилизирующее влияние на демократию и экономику» Украины.

«Правильно и важно, чтобы все 27 стран-членов были вовлечены в этот процесс, чтобы они приняли решение в его пользу. Членство в ЕС — это не подписка на сервис Netflix, который можно со стороны смотреть, сидя на диване, оно требует активного содействия», — отметил он.

Украине предоставили статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. Отмечалось, что после этого стране необходимо провести ряд внутренних реформ. Премьер-министр Албании, другой страны-кандидата на членство в ЕС, Эди Рама при этом подчеркнула, что Украине не дадут быстро войти в состав Евросоюза.