Силовики запросили полтора миллиона рублей у российской пары и попали в колонию

В Сочи суд приговорил трех экс-полицейских за требование 1,5 млн рублей от пары

В Сочи суд приговорил трех бывших полицейских к четырем годам колонии общего режима за требование 1,5 миллиона рублей у семейной пары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в январе 2022 года подсудимые, являясь сотрудниками Адлерского линейного отдела полиции Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, потребовали от семейной пары 1,5 миллиона рублей. За эти деньги они пообещали, что в отношении пары не будут проводить проверку из-за незаконного оборота наркотиков.

Супруги попросили дать им время для сбора денег и обратились за помощью к своим родственникам, которые, в свою очередь, сообщили о предложении силовиков в УФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчин задержали.

Ранее суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Алагирского района Северной Осетии, который мог подбросить наркотики задержанному мужчине для улучшения показателей работы.