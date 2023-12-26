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16:44, 26 декабря 2023Силовые структуры

Силовики запросили полтора миллиона рублей у российской пары и попали в колонию

В Сочи суд приговорил трех экс-полицейских за требование 1,5 млн рублей от пары

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил трех бывших полицейских к четырем годам колонии общего режима за требование 1,5 миллиона рублей у семейной пары. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в январе 2022 года подсудимые, являясь сотрудниками Адлерского линейного отдела полиции Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, потребовали от семейной пары 1,5 миллиона рублей. За эти деньги они пообещали, что в отношении пары не будут проводить проверку из-за незаконного оборота наркотиков.

Супруги попросили дать им время для сбора денег и обратились за помощью к своим родственникам, которые, в свою очередь, сообщили о предложении силовиков в УФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчин задержали.

Ранее суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Алагирского района Северной Осетии, который мог подбросить наркотики задержанному мужчине для улучшения показателей работы.

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