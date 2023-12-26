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15:22, 26 декабря 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам способы носить наряды с главным цветом 2024 года

Стилист Марина Медведь посоветовала носить персиковую юбку в 2024 году

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Стилист Марина Медведь раскрыла россиянкам лучшие наряды с главным цветом 2024 года. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

По словам специалистки, нижняя часть образа в персиковом цвете, который станет актуальным в будущем году, подойдет абсолютно всем, независимо от типа кожи. Так, она посоветовала обратить внимание на брюки или юбку.

«Персиковый цвет сочетается с ахроматами: черным, белым и серым. А вот добавить "вкуса" образу можно в сочетании с голубым, салатовым, нежно-розовым или коричневым и терракотовым», — рассказала эксперт.

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При этом брюнеткам Медведь порекомендовала носить в персиковом оттенке вещи в портретной зоне, а рыжеволосым девушкам с холодным тоном кожи — любые изделия в упомянутом цвете.

Ранее в декабре стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. В первую очередь собеседница издания призвала избегать строгой офисной одежды и обуви.

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      Екатерина Ештокина
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