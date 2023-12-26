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17:32, 26 декабря 2023Силовые структуры

Сын экс-главы МВД в Краснодаре предстанет перед судом за ДТП

Сын экс-главы УМВД по Краснодару предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сын экс-главы УМВД по Краснодару предстанет перед судом за ДТП. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, вечером 18 марта в Геленджике находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения россиянин на скорости 108 километров в час не справился с управлением иномаркой, вылетел на обочину и врезался в дерево, из-за чего сидевшая на переднем сиденье девушка получила сильный удар. Все попытки медиков, пытавшихся спасти пострадавшей жизнь на протяжении нескольких дней, оказались тщетны.

В результате в отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. Суд заключил 24-летнего сына бывшего руководителя городского УМВД под стражу. Выяснилось, что в возрасте 17 лет он уже попадал в ДТП, в котором пострадали пять человек.

1 декабря суд арестовал 37-летнего водителя, сбившего за рулем своей машины двух дорожных рабочих в Томске.

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      Владимир Седов
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