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15:21, 26 декабря 2023Путешествия

Туристка отправилась в путешествие мечты в Таиланде и бесследно исчезла

Daily Mail: британская туристка бесследно исчезла в море после шторма в Таиланде

Фото: Sebastian Pichler / Unsplash

Туристка из Великобритании отправилась на морскую экскурсию в Таиланде и бесследно исчезла после того, как судно затонуло во время шторма. Подробностями истории делится таблоид Daily Mail.

По данным издания, 57-летняя Милли Янг из Брайтона мечтала о путешествии в Таиланд и приехала туда с друзьями. В субботу, 23 декабря, компания отправилась заниматься дайвингом в провинции Пхангнга. Однако из-за сильных волн катер с туристами перевернулся и ушел под воду.

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Известно, что 12 отдыхающих и четверо членов экипажа спасли из воды рыбаки, оказавшиеся неподалеку. Но Янг и еще одна тайская женщина, которая была поваром на судне, пропали в море.

На поиски женщин отправили десятки лодок и вертолет, но за три дня их так и не нашли. При этом примерно в 40 километрах от места кораблекрушения обнаружили надувной спасательный плот, но на нем никого не было.

Ранее в Паттайе перевернулся катер с туристами из России. 27 отдыхающих и четыре члена экипажа оказались в воде в пяти километрах от берега. Большинство получили травмы, но всех удалось спасти.

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      Мария Борисова
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