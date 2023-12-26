В Минтрансе Крыма высказались о работе железнодорожного транспорта после атаки

Минтранс Крыма: железнодорожный транспорт работает в обычном режиме после атаки

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленной в районе Феодосии, железнодорожный транспорт работает в обычном режиме. Об этом рассказал министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале.

В штатном режиме работает и общественный транспорт, паромная переправа и Крымский мост. В обычном режиме также функционируют пункты пропуска Джанкой, Перекоп и Армянск.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака». Впоследствии территорию порта оцепили, вспыхнувший в результате атаки пожар локализовали. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыли на час. Также сообщалось, что график движения поездов, которые курсируют между Джанкоем и Феодосией, изменили после атаки в районе порта Крыма.

