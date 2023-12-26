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09:40, 26 декабря 2023Россия

В Минтрансе Крыма высказались о работе железнодорожного транспорта после атаки

Минтранс Крыма: железнодорожный транспорт работает в обычном режиме после атаки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленной в районе Феодосии, железнодорожный транспорт работает в обычном режиме. Об этом рассказал министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в Telegram-канале.

В штатном режиме работает и общественный транспорт, паромная переправа и Крымский мост. В обычном режиме также функционируют пункты пропуска Джанкой, Перекоп и Армянск.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака». Впоследствии территорию порта оцепили, вспыхнувший в результате атаки пожар локализовали. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыли на час. Также сообщалось, что график движения поездов, которые курсируют между Джанкоем и Феодосией, изменили после атаки в районе порта Крыма.

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      Анастасия Шейкина
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