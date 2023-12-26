В России заочно арестовали журналистку Марию Гессен

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках про армию

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку и бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список СМИ-иноагентов) Марию Гессен по делу о фейках про российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гессен поместят под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России. Против нее возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти») УК РФ.

Ранее российское МВД объявило экс-директора русской службы «Радио Свобода» в розыск по уголовной статье. В 2013 году женщина уехала из страны.

