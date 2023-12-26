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14:03, 26 декабря 2023Силовые структуры

В России заочно арестовали журналистку Марию Гессен

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках про армию

Фото: STAR-MEDIA, via www.imago-images / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку и бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список СМИ-иноагентов) Марию Гессен по делу о фейках про российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гессен поместят под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России. Против нее возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти») УК РФ.

Ранее российское МВД объявило экс-директора русской службы «Радио Свобода» в розыск по уголовной статье. В 2013 году женщина уехала из страны.

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      Олеся Мицкевич
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