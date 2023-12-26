В России заявили о проблемах беженцев из Харькова из-за особенности их статуса

РБК: Юристы заявили о проблемах беженцев из Харькова в России из-за их статуса

Беженцы из Харьковской области в России сталкиваются с проблемами из-за разных статусов с приехавшими из вошедших в состав России регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов благотворительных фондов.

По их словам, беженцы из Харьковской области лишены льгот, предназначенных для людей, живших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности, согласно новым правилам выдачи маткапитала, которые начнут действовать с 1 января 2024 года, выплата будет положена только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка, который также должен стать гражданином России. Исключения существуют только для жителей новых регионов.

Как объяснил юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенко, семьи, вынужденно покинувшие территорию Украины, с детьми, вступившими в российское гражданство не смогут получить выплату. Кроме того, он обратил внимание на разницу при назначении единого детского пособия, при получении которого для жителей новых регионов не действует правило нулевого дохода, согласно которому отсутствие официальных доходов хотя бы у одного члена семьи является основанием для отказа в выплате.

«Для жителей Харьковской области и других регионов Украины действует общий порядок — они должны показать свой доход за последние 12 месяцев, которого, как правило, ни у кого нет», — подчеркнул Артюшенко.

Юристы также обратили внимание, что в вошедших в состав России регионах созданы программы выплаты компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. В свою очередь, беженцы, пострадавшие от боевых действий в украинских регионах, в том числе в Харьковской области, этих выплат лишены.

Помимо этого, дети из Харьковской области не могут рассчитывать на выплату в 100 тысяч рублей, которая положена в случае получения ранения в новых российских регионах, а также в субъектах, прилегающих в зоне специальной военной операции.

