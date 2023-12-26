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18:37, 26 декабря 2023Россия

В ЦИК раскрыли число подавших документы для выдвижения на выборах

Замглавы ЦИК Булаев: документы для выдвижения на выборах подали восемь человек

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Документы для выдвижения на выборах президента России подали уже восемь человек из 33. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, чьи слова приводит ТАСС.

«На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Булаев заявил, что о намерении участвовать в выборах президента России заявили 33 кандидата. «В итоге всего 33, мне кажется (…) Заявлялись 33», — сказал он.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Он сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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