Жительница Бердянска предстанет перед судом за фейки о Российской армии

В Запорожской области перед судом предстанет жительница за фейки о ВС РФ

В Запорожской области перед судом предстанет 58-летняя жительница Бердянска по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти»). По версии следствия, в начале марта 2022 года фигурантка разместила на своей странице в соцсети несколько публикаций, в которых содержалась ложная информация о действиях Российской армии.

Ранее сообщалось, что дело за фейки возбудили в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).