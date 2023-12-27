44-летняя Кортни Кардашьян в шубе пожаловалась на фигуру после родов

Американская телезвезда Кортни Кардашьян пожаловалась на фигуру после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость разместила серию снимков и видео, на которых она предстала в длинной черной шубе с поясом. Под верхнюю одежду звезда примерила боди и капроновые колготки в тон. Свой образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и многочисленными украшениями в виде ожерелий и колец.

Кроме того, Кардашьян собрала волосы в высокий хвост и нанесла яркий макияж. «Когда в твоем шкафу уже ничего не помещается, а грудь налилась молоком, просто наденьте уютное пальто», — подписала она пост.

Ранее в декабре Кортни Кардашьян рассказала о похудении после родов. Она заявила, что в настоящий момент в ее рационе преобладают высококалорийные блюда, поскольку кормит ребенка грудью. Кроме того, звезда постепенно возвращается к занятиям спортом.