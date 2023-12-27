Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:34, 27 декабря 2023Ценности

44-летняя Кортни Кардашьян в шубе пожаловалась на фигуру после родов

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян пожаловалась на фигуру после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость разместила серию снимков и видео, на которых она предстала в длинной черной шубе с поясом. Под верхнюю одежду звезда примерила боди и капроновые колготки в тон. Свой образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и многочисленными украшениями в виде ожерелий и колец.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Кроме того, Кардашьян собрала волосы в высокий хвост и нанесла яркий макияж. «Когда в твоем шкафу уже ничего не помещается, а грудь налилась молоком, просто наденьте уютное пальто», — подписала она пост.

Ранее в декабре Кортни Кардашьян рассказала о похудении после родов. Она заявила, что в настоящий момент в ее рационе преобладают высококалорийные блюда, поскольку кормит ребенка грудью. Кроме того, звезда постепенно возвращается к занятиям спортом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные овладели важным опорным пунктом в ДНР. Там нашли арсенал западных ракет

      «Калашников» завершил поставки «Краснополей» заказчику

      Путин поручил решить проблему с зарплатами учителей

      Новое правительство Польши сохранит рекордные расходы на оборону

      «Не понимаю, почему не дали» Россиянам регулярно отказывают в кредитах без видимых причин. Как исправить ситуацию?

      Реклама

      Дочь Канье Уэста пришла на семейную вечеринку в куртке отца

      ФСБ раскрыла торговавших через интернет подпольных оружейников

      Власти раскрыли будущее цен на транспорт в Москве

      Проводивший голую вечеринку Ивлеевой клуб опечатали

      «Яндекс» зарегистрировался в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости