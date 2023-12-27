Борец-чемпион ответил на сравнение Винер российских спортсменов с бомжами

Борец Найфонов в ответ на слова Винер: мы не были бомжами на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов ответил на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая сравнила нейтральных спортсменов с бомжами. Его цитирует «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что на Олимпийских играх в Токио команда выступала без флага, однако все знали, что атлеты приехали из России. «Мы столько труда вкладываем, чтобы кто-то забирал нашу мечту?! Мы и бомжами не были, нас все знали в лицо», — посчитал он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В мае Винер заявила о желании Международного олимпийского комитета (МОК) причислить российских спортсменов к бомжам, так как атлетам приходится сталкиваться с дискриминацией при отборе к соревнованиям. Она посчитала, что отстранение может дать отечественному спорту возможность развиваться на внутреннем уровне.

Найфонов является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. На его счету также три победы на чемпионатах Европы.

