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07:30, 27 декабря 2023Мир

Во Франции рассказали об уязвимости переданных Украине гаубиц Caesar

В парламенте Франции заявили об уязвимости переданных Украине гаубиц Caesar

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Французская самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar, переданная Киеву, обладает рядом уязвимостей, заявила член парламента Франции Каролин Коломбье. О недостатках гаубиц она рассказала в обращении к главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма депутата.

«Господа Каролин Коломбье обращает внимание господина министра вооруженных сил [Франции Себастьяна Лекорню] на результаты опыта применения артиллерийской установки Caesar в конфликте между Украиной и Россией. Согласно свидетельствам украинских солдат, опубликованным газетой Le Monde 14 декабря 2023 года, самоходное орудие Caesar компании Nexter, тридцать экземпляров которого были доставлены на Украину, похоже, вызывает достаточно негативную реакцию со стороны тех, кто его использует», — сообщила парламентарий.

Установка Caesar часто не позволяет украинским артиллеристам использовать ее в рабочем состоянии из-за определенных уязвимостей, обнаруженных на месте: слишком большие размеры, что делает ее легкой мишенью для российских беспилотников, высокая зависимость от спутниковой связи, необходимость технического обслуживания

Каролин Коломбьечлен парламента Франции

В связи с этим она спросила у главы оборонного ведомства о возможности модернизации гаубиц. «Она (Коломбье — прим. «Ленты.ру») спрашивает его (Лекорню — прим. «Ленты.ру»), планирует ли он запросить у производителя усовершенствовать артиллерийские установки Caesar, чтобы устранить эти недостатки и обеспечить оперативную эффективность французских вооруженных сил и их союзников», — говорится в обращении Коломбье.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что западное оружие требует слишком много ухода на линии фронта. «Французская самоходная гаубица Caesar стреляет очень быстро и с большой точностью, но я крайне редко ее использую», — заявил он.

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По словам украинского военного, Caesar требует внимательного обслуживания и слабо адаптирована к реалиям боевых действий. Кроме того, как только такая техника появляется на поле боя, она становится приоритетной целью российских военных. При этом самоходке, по его словам, нужно не менее пяти минут, чтобы покинуть место стрельбы.

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      Кирилл Садовский
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