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19:15, 27 декабря 2023Наука и техника

ИИ-сервис Copilot появился на Android-смартфонах

The Verge: Microsoft выпустила Copilot для Android-смартфонов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила сервис Copilot для Android-смартфонов в виде отдельного приложения. Об этом сообщает издание The Verge.

Copilot — сервис от Microsoft, использующий искусственный интеллект (ИИ). Ранее программа была доступна только в браузере или приложении Bing. Авторы медиа отметили, что компания не стала анонсировать появление сервиса, а просто добавила его в магазин Google Play.

Конкурент ChatGPT дает доступ пользователям к чат-боту и генератору изображений DALL-E 3. Также через приложение можно получить доступ к модели OpenAI GPT-4, которая является платной, если пользоваться ею через ChatGPT.

Журналисты The Verge предположили, что в ближайшее время Microsoft выпустит клиент Copilot для пользователей iOS. В настоящий момент владельцы iPhone и iPad могут получить доступ к Copilot через браузер.

В конце ноября инсайдеры рассказали, что в компании Microsoft намерены улучшить встроенный нейросетевой помощник Copilot. Так, сервис будет работать на базе новой модели GPT-4 Turbo.

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      Андрей Ставицкий
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