Видеокарты Nvidia помогли читерам в Counter-Strike 2

Видеокарты Nvidia помогли геймерам Counter-Strike 2 видеть сквозь дым

Геймеры в Counter-Strike 2 пожаловались на видеокарты Nvidia, которые давали пользователям дополнительное преимущество в игре. Об этом сообщает издание Dexerto.

Журналисты медиа сослались на посетителей Reddit, которые заметили, что при активации определенных настроек драйверов Nvidia GeForce игроки CS2 получают преимущество. В частности, геймеры могут видеть силуэты игроков сквозь дым, который образуется после взрыва дымовой шашки.

По словам авторов издания, игроки оказываются скрыты дымом, но их силуэты при этом хорошо просматриваются. Подобная помощь читерам нарушает баланс в игре. Журналисты Dexerto отметили, что это происходит из-за того, что разработчики Counter-Strike 2 дали Nvidia доступ к обработке текстур.

В материале говорится, что это не единственный случай, когда драйверы нарушают баланс в Counter-Strike 2. Так, в октябре Valve начала блокировать пользователей видеокарт AMD из-за того, что определяла технологию снижения задержки сигнала Anti-lag+ в качестве инструмента для обхода правил CS2.

Компания Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2 в конце сентября. Игра получила улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.