Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:17, 27 декабря 2023Наука и техника

Видеокарты Nvidia помогли читерам в Counter-Strike 2

Видеокарты Nvidia помогли геймерам Counter-Strike 2 видеть сквозь дым

Фото: Mike Blake / Reuters

Геймеры в Counter-Strike 2 пожаловались на видеокарты Nvidia, которые давали пользователям дополнительное преимущество в игре. Об этом сообщает издание Dexerto.

Журналисты медиа сослались на посетителей Reddit, которые заметили, что при активации определенных настроек драйверов Nvidia GeForce игроки CS2 получают преимущество. В частности, геймеры могут видеть силуэты игроков сквозь дым, который образуется после взрыва дымовой шашки.

По словам авторов издания, игроки оказываются скрыты дымом, но их силуэты при этом хорошо просматриваются. Подобная помощь читерам нарушает баланс в игре. Журналисты Dexerto отметили, что это происходит из-за того, что разработчики Counter-Strike 2 дали Nvidia доступ к обработке текстур.

В материале говорится, что это не единственный случай, когда драйверы нарушают баланс в Counter-Strike 2. Так, в октябре Valve начала блокировать пользователей видеокарт AMD из-за того, что определяла технологию снижения задержки сигнала Anti-lag+ в качестве инструмента для обхода правил CS2.

Компания Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2 в конце сентября. Игра получила улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Абхазия передала России госдачу, где проводил встречи Путин. Почему это привело к протестам?

      В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

      Машков стал президентом «Золотой Маски»

      Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

      Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

      В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

      В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

      Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

      Реклама

      Россияне рекордно набрали кредитов

      В Германии призвали Украину смириться с потерей части территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости