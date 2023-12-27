Екатеринбуржец захотел увидеть судей без мантии и подал иск к России

Ural Mash: екатеринбуржец подал иск к РФ, чтобы судьи перестали носить мантии

Житель Екатеринбурга подал иск к Российской Федерации, поскольку захотел, чтобы судьи перестали носить мантии. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Как выяснило издание, мужчина не видит в таких нарядах судей никакого смысла. По его мнению, мантия в душных помещениях отражается на решениях сотрудников. По словам екатеринбуржца, носить мантию судьям физически неудобно, кроме того, находясь в ней, они отдаляются от простых людей.

Горожанин признался, что знает, о чем говорит — у него идет около 10 разбирательств.

Сейчас россиянин добивается того, чтобы обязательную форму убрали из закона. Он уже прошел несколько инстанций. Мужчина подчеркнул, что сами судьи относятся к нему хорошо и даже в чем-то поддерживают.

Ранее сообщалось, что автор из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск к писателю Григорию Чхартишвили, известному как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов), о плагиате на 1 миллион рублей.