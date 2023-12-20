Российская писательница обвинила Акунина в плагиате

Смоленский автор Викентьева подала к Акунину иск о плагиате на 1 миллион рублей

Автор из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск к писателю Григорию Чхартишвили, известному как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов), о плагиате на 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Российская писательница просит Таганский суд Москвы запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель» — современной интерпретации истории сыщика Эраста Фандорина из романов Бориса Акунина.

Как уточнили в пресс-службе суда, Викентьева обвиняет Акунина в плагиате и просит взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере 1 миллиона рублей. В иске Викентьева настаивает на том, что Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти».

Бориса Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.