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02:55, 20 декабря 2023Культура

Российская писательница обвинила Акунина в плагиате

Смоленский автор Викентьева подала к Акунину иск о плагиате на 1 миллион рублей
Борис Акунин

Борис Акунин. Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

Автор из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск к писателю Григорию Чхартишвили, известному как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов), о плагиате на 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Российская писательница просит Таганский суд Москвы запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель» — современной интерпретации истории сыщика Эраста Фандорина из романов Бориса Акунина.

Как уточнили в пресс-службе суда, Викентьева обвиняет Акунина в плагиате и просит взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере 1 миллиона рублей. В иске Викентьева настаивает на том, что Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти».

Бориса Акунина включили в перечень террористов 18 декабря. Также в Следственном комитете планируют объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

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      Марина Совина
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