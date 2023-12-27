Финалистка конкурса красоты бросила карьеру модели и стала дальнобойщицей

В Великобритании девушка бросила карьеру модели ради работы дальнобойщицей

Жительница Великобритании бросила карьеру модели и стала водить грузовики. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя дочь фермера и бывшая модель Милли Эвератт из графства Линкольншир принимала участие в конкурсах красоты с 2017 года. В 2018 году она завоевала титул «Мисс Линкольншир» и «Мисс Благотворительность», а позже стала финалисткой конкурса «Мисс Англия — 2022».

Однако девушка решила оставить карьеру модели, чтобы осуществить свою давнюю мечту — стать дальнобойщицей. В 2022 году она прошла обучение и получила водительские права, допускающие управление грузовыми автомобилями. С тех пор Эвератт регулярно перевозит грузы по Великобритании на дальние расстояния и наслаждается своей работой.

Девушка отметила, что чувствует свободу благодаря вождению, так как путешествует по всей стране. Кроме того, она утверждает, что получает достойную зарплату. «Я хочу доказать, что эту работу могут выполнять не только 40-летние мужчины. И если я вдохновлю других женщин делать то же самое, это будет потрясающе», — говорит она.

Ранее сообщалось, что манекенщик решил закончить карьеру модели ради того, чтобы стать священником. По его словам, он уже поступил в духовную семинарию недалеко от Флоренции.

