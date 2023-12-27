Германия в 2023 году увеличила экспорт оружия до рекордной суммы

Минэкономики ФРГ заявило о росте экспорта оружия за 2023 год на 40 процентов

В 2023 году экспорт оружия из Германии вырос на 40 процентов и достиг рекордной суммы в 11,71 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага Севим Дагделен.

«К середине декабря федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро, установив новый рекорд. Предыдущий максимум в 9,35 миллиарда евро от 2021 года был увеличен на 25 процентов. По сравнению с предыдущим годом рост составил аж 40 процентов», — заявили в Минэкономики страны.

Отмечается, что более трети одобренного экспорта вооружений, а именно 4,15 миллиарда евро, приходится на Украину. На втором месте находится Норвегия (1,2 миллиарда евро), а на третьем — Венгрия (1,03 миллиарда евро).

Кроме того, Германия одобрила экспорт оружия на сумму 323,2 миллиона евро (седьмое место) Израилю. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом данная сумма выросла более чем в десять раз, поскольку большая часть экспорта пришлась на период начала нападения радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине. По его словам, германское правительство и так финансирует добрую половину всей помощи из Европы.