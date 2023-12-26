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17:56, 26 декабря 2023Мир

В Германии не увидели причин увеличить помощь Украине

Глава Минфина Линднер: ФРГ не видит предпосылок для увеличения помощи Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Учитывая значительные усилия Берлина по помощи Киева, на данный момент Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире N-TV.

«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором [Украины] в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше», — заявил министр.

При этом Линднер отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран. «Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше», — резюмировал он.

Ранее в Германии заявили о небоеспособной армии из-за поставок оружия Украине. По данным СМИ, из-за опустевших арсеналов бундесвер не сможет долго вести боевые действия в случае начала полномасштабной войны. «В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже», — говорится в материале портала Focus.

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      Виктория Кондратьева
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