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10:44, 26 декабря 2023Мир

В Германии заявили о небоеспособной армии из-за поставок оружия Украине

Focus: оставшаяся без оружия из-за Украины Германия не продержится в бою долго

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая армия в данный момент оснащена гораздо хуже, чем на момент начала российско-украинского конфликта, сообщает портал Focus. По данным источника, армия Германии не сможет долго вести боевые действия в случае начала полномасштабной войны.

«В начале украинского конфликта бундесвер был голым. Сегодня все еще хуже», — говорится в материале.

В комментарии изданию полковник в отставке Ральф Тиле предупредил, что в случае нападения на Германию или страну НАТО немецкая армия окажется небоеспособной и продержится не более нескольких часов из-за бесконечных поставок оружия Украине, которые лишили страну вооружения. Тиле добавил, что в армии не хватает кадров, а минобороны страны даже не начало осваивать современные военные технологии.

Ранее стало известно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус не предупредил бундестаг, что пообещает новый пакет военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс отметил, что заявления немецкого оборонного ведомства о том, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, были ложью.

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      Анастасия Алимпиева
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