Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

Постпред Ирана при ООН Ирвани: Совбез ООН должен осудить Израиль

Совет безопасности ООН (Совбез ООН) должен решительно осудить действия Израиля на Ближнем Востоке, поскольку они являются «серьезной угрозой миру и мировой безопасности». К этому организацию призвал постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани, сообщает агентство Fars.

«Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности», — констатировал постпред.

Как отмечает издание, данное заявление было сделано в связи с ракетной атакой Израиля по окрестностям Дамаска, произошедшей 25 декабря, в результате которой лишился жизни советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Сейед Рази Мусави.

По словам Ирвани, израильский режим активно организовывает террористические атаки на границах Сирии, с целью ликвидации иранских военных советников, находящихся в стране на законных основаниях и по официальному запросу Сирийской Арабской Республики для содействия борьбе с терроризмом.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани пригрозил Израилю ответными мерами за ракетную атаку по Сирии. Он подчеркнул, что Тегеран расценивает как акт терроризма со стороны Израиля.