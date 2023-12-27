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17:07, 27 декабря 2023Мир

Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

Постпред Ирана при ООН Ирвани: Совбез ООН должен осудить Израиль
Амир-Саид Ирвани

Амир-Саид Ирвани. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Совет безопасности ООН (Совбез ООН) должен решительно осудить действия Израиля на Ближнем Востоке, поскольку они являются «серьезной угрозой миру и мировой безопасности». К этому организацию призвал постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани, сообщает агентство Fars.

«Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности выполнить свои уставные обязательства по сохранению мира и международной безопасности и решительно осудить злонамеренную деятельность израильского режима и его агрессивные террористические действия в регионе, представляющие собой серьезную угрозу миру и мировой безопасности», — констатировал постпред.

Как отмечает издание, данное заявление было сделано в связи с ракетной атакой Израиля по окрестностям Дамаска, произошедшей 25 декабря, в результате которой лишился жизни советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Сейед Рази Мусави.

По словам Ирвани, израильский режим активно организовывает террористические атаки на границах Сирии, с целью ликвидации иранских военных советников, находящихся в стране на законных основаниях и по официальному запросу Сирийской Арабской Республики для содействия борьбе с терроризмом.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани пригрозил Израилю ответными мерами за ракетную атаку по Сирии. Он подчеркнул, что Тегеран расценивает как акт терроризма со стороны Израиля.

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      Дарья Балацкая
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