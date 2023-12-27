Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:49, 27 декабря 2023Ценности

Известная супермодель показала фигуру в купальнике в честь своего 55-летия

Фото: @helenachristensen

Известная супермодель датского происхождения Хелена Кристенсен снялась в откровенном виде в честь своего 55-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она показала фанатам фигуру в розовом купальнике, оформленном абстрактным принтом и глубоким декольте. При этом она уложила свои волосы в пучок и нанесла на губы красную помаду.

Поклонники, в свою очередь, поздравили знаменитость не только с днем рождения, но и написали комплименты по поводу ее внешнего вида в комментариях под постом. «Вот это огонь в городе», «Шикарное тело», «Прекрасна как и всегда», «Королева Хелена», «Красотка», — высказывались они.

В сентябре Хелена Кристенсен снялась в откровенном образе для журнала Vanity Fair. Тогда супермодель предстала перед камерой полностью обнаженной, повернувшись к фотографам Луиджи Мурену и Янго Хензи боком.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Задача точно будет выполнена» Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 миллиардов рублей на газификацию России

      В приграничном регионе России появятся классы для обучения управлению дронами

      Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за крупную взятку

      Депутаты Верховной Рады допустили доработку закона о мобилизации

      Известная супермодель показала фигуру в купальнике в честь своего 55-летия

      Голую вечеринку Ивлеевой признали пропагандой нетрадиционных отношений

      ФСБ задержала сторонника АУЕ в день выхода из российской колонии

      Заказ на истребители Су-57 вырос вдвое

      В России учитель физкультуры переоделся в Снегурочку и возмутил родителей

      Силовик задержан за секс с 13-летней россиянкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости