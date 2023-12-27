Известная супермодель показала фигуру в купальнике в честь своего 55-летия

Известная супермодель датского происхождения Хелена Кристенсен снялась в откровенном виде в честь своего 55-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она показала фанатам фигуру в розовом купальнике, оформленном абстрактным принтом и глубоким декольте. При этом она уложила свои волосы в пучок и нанесла на губы красную помаду.

Поклонники, в свою очередь, поздравили знаменитость не только с днем рождения, но и написали комплименты по поводу ее внешнего вида в комментариях под постом. «Вот это огонь в городе», «Шикарное тело», «Прекрасна как и всегда», «Королева Хелена», «Красотка», — высказывались они.

В сентябре Хелена Кристенсен снялась в откровенном образе для журнала Vanity Fair. Тогда супермодель предстала перед камерой полностью обнаженной, повернувшись к фотографам Луиджи Мурену и Янго Хензи боком.