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07:53, 27 декабря 2023Наука и техника

В зоне СВО скоро появится «Коалиция»

Глава «Ростеха» Чемезов: гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне СВО
Самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»

Самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса. «Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству.

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники и живой силы противника. Предполагается, что дальность стрельбы составляет 70 километров, что превосходит почти все западные аналоги.

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      Марина Совина
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