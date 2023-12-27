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01:48, 27 декабря 2023Наука и техника

В России развенчали миф о непробиваемости танков Leopard

Гендиректор «Ростеха» Чемезов: российские ПТРК пробивают Leopard с любой стороны

Фото: Reuters

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов развенчал миф о том, что немецкие танки Leopard тяжело пробить. По его словам, российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) прекрасно справляются с этой задачей с любого ракурса, сообщает РИА Новости.

«Это еще один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны», — заявил он.

Чемезов также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали укреплять полученные от западных государств танки дополнительной динамической защитой советского производства с целью повысить их выживаемость.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар рассказал, что Россия в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться.

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      Марина Совина
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