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01:20, 27 декабря 2023Бывший СССР

Украинский офицер назвал российские дроны проблемой для ВСУ

Офицер ВСУ Самовар: ВС РФ используют продвинутые дроны, с ними трудно бороться
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия в зоне специальной военной операции (СВО) использует многочисленные продвинутые дроны, с ними все труднее бороться, заявил начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар в интервью телеканалу «Днепр ТВ».

По его словам, у Вооруженных сил (ВС) РФ «слишком много» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «У них топовая комплектация дронов. И это очень пугает», — подчеркнул офицер.

Военный отметил, что от российских дронов невозможно спастись даже ночью из-за того, что они оснащены тепловизорами. Он назвал российские дроны проблемой для ВСУ, с которой все сложнее бороться.

Новые беспилотники с другими рабочими частотами сделают украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективными, допустил военный. «Дроны будут летать дальше и поражать больше наших людей», — предположил он.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за 2023 год уничтожили более 6 тысяч воздушных целей противника, из которых более 4,5 тысячи составляют беспилотники и дроны.

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      Марина Совина
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