ЕКА построит имитацию лунной поверхности

ЕКА запланировало строительство испытательного лунного стенда в 2024 году

Европейское космическое агентство (ЕКА) построит стенд для испытания лунных посадочных модулей, используя магматическую горную породу, называемую анортозитом и добываемую в Гренландии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В 2024 году команда планирует разработать несколько площадок, одна из которых будет иметь площадь 700 квадратных метров и имитировать поверхность лунного моря, а другая, меньшего размера, — лунное нагорье. Для этого потребуется около 20 тонн анортозита. Ученые разработали уникальную технологию добычи этого материала, которая позволяет безопасно возвращать любые отходы в окружающую среду.

Испытательный стенд поможет учесть потенциальное негативное воздействие лунной пыли на движущиеся части посадочных модулей. Ожидается, что центры испытаний лунной поверхности должны начать работу примерно в 2024 году, но точная дата еще не подтверждена.

Ранее сообщалось, что ученые Военно-морской исследовательской лаборатории США обнаружили водород в лунных образцах, подвергавшихся воздействию солнечного ветра. Запасы водорода на поверхности Луны могут служить источником воды и стать жизненно важным ресурсом для будущих лунных баз и исследования дальнего космоса.