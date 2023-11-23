На Луне обнаружили запасы водорода

Военно-морская лаборатория США обнаружила запасы водорода на Луне

Ученые Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL) обнаружили водород в лунных образцах, подвергавшихся воздействию солнечного ветра. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, запасы водорода на поверхности Луны могут служить источником воды и стать жизненно важным ресурсом для будущих лунных баз и исследования дальнего космоса.

Образцы лунного грунта были получены в ходе космической программы «Аполлон» и предоставлены ученым NRL для исследования и испытаний. Исследователи из отдела материаловедения и технологий NRL изучают лунную поверхность и образцы астероидов, чтобы понять, как поверхности небесных тел взаимодействуют с космической средой в ходе процесса, известного как космическое выветривание. В ходе предыдущих исследований в зернах лунной почвы был обнаружен гелий, оставшийся от воздействия солнечного ветра.

Ученые использовали трансмиссионную электронную микроскопию для анализа образца лунного грунта 79221. Был выявлен водород солнечного ветра, сконцентрированный в везикулах внутри минералов фосфата кальция, таких как апатит и мерриллит.

Расположение везикул на краях выветренных зерен указывает на четкую связь между содержимым пузырьков и воздействием солнечным ветром. Кроме того, водород, хранящийся в краях зерен, является источником летучих веществ, выбрасываемых в экзосферу Луны во время ударов метеоритами.