Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 23 ноября 2023Наука и техника

На Луне обнаружили запасы водорода

Военно-морская лаборатория США обнаружила запасы водорода на Луне

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Ученые Военно-морской исследовательской лаборатории США (NRL) обнаружили водород в лунных образцах, подвергавшихся воздействию солнечного ветра. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, запасы водорода на поверхности Луны могут служить источником воды и стать жизненно важным ресурсом для будущих лунных баз и исследования дальнего космоса.

Образцы лунного грунта были получены в ходе космической программы «Аполлон» и предоставлены ученым NRL для исследования и испытаний. Исследователи из отдела материаловедения и технологий NRL изучают лунную поверхность и образцы астероидов, чтобы понять, как поверхности небесных тел взаимодействуют с космической средой в ходе процесса, известного как космическое выветривание. В ходе предыдущих исследований в зернах лунной почвы был обнаружен гелий, оставшийся от воздействия солнечного ветра.

Ученые использовали трансмиссионную электронную микроскопию для анализа образца лунного грунта 79221. Был выявлен водород солнечного ветра, сконцентрированный в везикулах внутри минералов фосфата кальция, таких как апатит и мерриллит.

Расположение везикул на краях выветренных зерен указывает на четкую связь между содержимым пузырьков и воздействием солнечным ветром. Кроме того, водород, хранящийся в краях зерен, является источником летучих веществ, выбрасываемых в экзосферу Луны во время ударов метеоритами.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      В НАТО признали невозможность быстрого ответа на возможную атаку России

      Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакреа

      Шойгу прокомментировал гибель журналиста Максудова

      Стоимость жилья в России предложили увеличить

      Москвичей экстренно предупредили об опасной погоде

      Лукашенко предупредил об исходящей от Украины угрозе всему миру

      Звезду «Крика» уволили из седьмой части фильма из-за критики Израиля

      Американцы испугались разлива опасного вещества и эвакуировались

      Беженцы попытались прорвать границу с Финляндией под Мурманском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости