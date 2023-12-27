Названы способы нормализовать сон в новогодние праздники

Сомнолог ​​Шнорбах посоветовала в праздники просыпаться в одно и то же время

Во время новогодних праздников большинство людей нарушают нормальный режим сна и к концу выходных чувствуют усталость и упадок сил, предупредила сомнолог Тереза ​​Шнорбах. Способы нормализовать режим она и эксперт по сну Бриджит Чепмен назвали Daily Mirror.

Шнорбах указала, что обилие разнообразной пищи в праздники, алкоголь и ночные бодрствования способны вызвать серьезные нарушения сна, вплоть до бессонницы. Чтобы не допустить этого, она посоветовала даже на каникулах ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, Шнорбах считает полезным поддерживать в спальне прохладу. Она объяснила, что перед сном тело должно немного остыть: так сон наступит быстрее и будет крепче.

Специалистка отметила, что сильнее всего на качество сна влияет алкоголь. По ее словам, спиртное нарушает нормальный ритм сна, из-за этого человек спит всего три-четыре часа, после чего просыпается и не может уснуть. При этом, продолжила Шнорбах, тело и мозг не успевают отдохнуть и восстановиться.

Эксперт по сну Бриджит Чепмен добавила, что питание тоже влияет на качество сна. По ее словам, после тяжелой и жирной пищи спится хуже, так как системе пищеварения приходится работать в усиленном режиме. Употребление таких продуктов, как индейка, горох, брокколи и сыр, наоборот, улучшает сон, говорит Чепмен. По ее словам, эффект достигается благодаря содержанию в них триптофана, который необходим для выработки гормона сна мелатонина.

Ранее физиолог Ирина Лялина рассказала, что кофе с лимоном, корицей и другими пряностями укрепляет иммунитет и положительно сказаться на здоровье мозга. Кроме того, по ее словам, такой напиток помогает бороться с мигренью.