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17:22, 25 декабря 2023Забота о себе

Россиян призвали пить кофе с необычной добавкой ради здоровья мозга

Фото: Unsplash

Кофе с лимоном, корицей и другими пряностями способен укрепить иммунитет и положительно сказаться на здоровье мозга, рассказала физиолог Ирина Лялина. Пить кофе с необычными добавками врач призвала россиян в комментарии для NEWS.ru.

Физиолог объяснила, что содержащийся в лимонном соке витамин С укрепляет иммунитет, повышает эластичность стенок кровеносных сосудов и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. К тому же, по словам Лялиной, кофе с лимоном помогает от мигрени.

Кардамон обладает антиспазмирующим свойством и снижает тягучесть крови, продолжила специалистка. Корица же стимулирует умственную деятельность, увеличивает выносливость и поддерживает тонус сосудов.

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Напоследок Лялина напомнила, что кофе обезвоживает организм, поэтому на каждую выпитую чашку этого напитка должен приходиться стакан воды.

Ранее врач Елена Близнюк призвала женщин, панирующих беременность, отказаться от употребления кофе. По ее словам, кофе препятствует нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение.

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      Алиса Дмитриева
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