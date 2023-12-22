Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 22 декабря 2023Забота о себе

Планирующих беременность женщин призвали отказаться от одного напитка

Фото: Unsplash

Женщинам, которые планируют беременность, стоит пить меньше кофе, так как этот напиток препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. Об этом заявила ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк «Известиям».

Она сообщила, что кофеин ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. Близнюк объяснила, если мышцы будут слабо сокращаться, яйцеклетка не сможет передвигаться, и оплодотворение не произойдет. Кроме того, продолжила Близнюк, кофеин влияет на гормональный фон и может препятствовать нормальной овуляции.

Эксперт при планировании беременности призвала отказаться не только от кофе, но и от других продуктов с кофеином — чая, шоколада и какао. Также она рекомендовала воздерживаться от обезжиренных молочных продуктов. Они, по словам Близнюк, в больших количествах могут вызвать ановуляцию, при которой невозможно зачать ребенка.

Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
19 декабря 2023
Как правильно делать тест на беременность? Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
Как правильно делать тест на беременность?Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
7 июля 2023

Помимо этого, в список нежелательных продуктов для беременных женщин специалистка включила мучные, кондитерские изделия, красное мясо и сладкие газированные напитки. Она объяснила, что подобная пища способствует развитию в организме фонового воспаления, из-за которого ослабевают все системы организма.

Ранее врач акушер-гинеколог Ольга Палкина назвала идеальный возраст для первых родов. По ее мнению, организм лучше перенесет беременность в возрасте от 18 до 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      ООН предупредила о выходе палестино-израильского конфликта за пределы региона

      Звезда «Эйфории» опубликовала фото в бикини на яхте

      Навка рассказала о разочаровавшем ее Нью-Йорке

      Последствия изъятия российских активов оценили

      В Госдуме отреагировали на указ Байдена о мерах против партнеров России

      Россиянку и ее сожителя-психолога арестовали за растление детей

      Группа индийских туристов избила россиянина в Гоа

      ВСУ обстреляли Белгородскую область

      Планирующих беременность женщин призвали отказаться от одного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости