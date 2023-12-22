Планирующих беременность женщин призвали отказаться от одного напитка

Женщинам, которые планируют беременность, стоит пить меньше кофе, так как этот напиток препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. Об этом заявила ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк «Известиям».

Она сообщила, что кофеин ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. Близнюк объяснила, если мышцы будут слабо сокращаться, яйцеклетка не сможет передвигаться, и оплодотворение не произойдет. Кроме того, продолжила Близнюк, кофеин влияет на гормональный фон и может препятствовать нормальной овуляции.

Эксперт при планировании беременности призвала отказаться не только от кофе, но и от других продуктов с кофеином — чая, шоколада и какао. Также она рекомендовала воздерживаться от обезжиренных молочных продуктов. Они, по словам Близнюк, в больших количествах могут вызвать ановуляцию, при которой невозможно зачать ребенка.

Помимо этого, в список нежелательных продуктов для беременных женщин специалистка включила мучные, кондитерские изделия, красное мясо и сладкие газированные напитки. Она объяснила, что подобная пища способствует развитию в организме фонового воспаления, из-за которого ослабевают все системы организма.

Ранее врач акушер-гинеколог Ольга Палкина назвала идеальный возраст для первых родов. По ее мнению, организм лучше перенесет беременность в возрасте от 18 до 30 лет.