Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии утвердил на внеочередном заседании сессии соглашение о передаче России госдачи «Пицунда». Об этом сообщил спикер парламента республики Лаша Ашуба, когда вышел к противникам документа, проводившим акцию протеста в Сухуми, пишет ТАСС.

Уточняется, что было ратифицировано «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года». Участники акции выступали против утверждения документа без внесения в него поправок.

Ашуба рассказал, что представители оппозиции и власти провели встречу, на которой решили вносить изменения в законы, касающиеся передачи госдачи. Однако депутаты не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и затем поддержали соглашение, где будут внесены координаты и норма о невозможности передачи третьим лицам.

Ранее противники документа объявили о бессрочной акции протеста, которая проходила около здания парламента. Как сообщалось, оппозиция потребовала исключения из повестки заседания, которое должно было состояться 27 декабря, вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения.