В Абхазии объявили акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

Противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России объявили о бессрочной акции протеста, которая будет проходить у здания парламента Абхазии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что оппозиционные силы потребовали исключения из повестки заседания, которое должно состояться в среду, 27 декабря, вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По их мнению, данный документ противоречит конституции Абхазии, в связи с чем протестующие требуют доработать его.

Ранее стало известно, что 76-летнюю пенсионерку с видом на жительство (ВНЖ) в России отказались пускать в страну из Абхазии из-за украинского паспорта. Уточняется, что она отправилась на лечение в Гагру. На пути домой в конце октября она столкнулась с проблемой в пункте пропуска в поселке Веселое.