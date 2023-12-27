Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Абхазии объявили акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде
СюжетПротесты в России

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России объявили о бессрочной акции протеста, которая будет проходить у здания парламента Абхазии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что оппозиционные силы потребовали исключения из повестки заседания, которое должно состояться в среду, 27 декабря, вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По их мнению, данный документ противоречит конституции Абхазии, в связи с чем протестующие требуют доработать его.

Ранее стало известно, что 76-летнюю пенсионерку с видом на жительство (ВНЖ) в России отказались пускать в страну из Абхазии из-за украинского паспорта. Уточняется, что она отправилась на лечение в Гагру. На пути домой в конце октября она столкнулась с проблемой в пункте пропуска в поселке Веселое.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Может минировать и поражать цели реактивными снарядами. В России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

      Посол России рассказал о вандализме против домов дипломатов из РФ

      Назван способ сохранить средства в новогодние праздники

      В Абхазии объявили акцию протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

      Экс-посол раскрыл знаки НАТО для Украины

      Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском направлении.

      Сексологи раскрыли способы добиться незабываемого оргазма в новогодние праздники

      Отчим несколько месяцев насиловал 10-летнюю падчерицу и попал за решетку

      Украину предостерегли от продолжения конфликта с Россией

      Муж и жена стали заниматься сексом раз в неделю и удивились результату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости