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13:52, 19 декабря 2023Путешествия

Пенсионерку с украинским паспортом отказались пускать в Россию из Абхазии

Пенсионерку с ВНЖ в России отказались пускать в страну из-за паспорта Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

76-летнюю пенсионерку с видом на жительство (ВНЖ) в России отказались пускать в страну из Абхазии из-за украинского паспорта. Подробности истории рассказывает издание «Фонтанка».

Уточняется, что Людмила Иванова отправилась на лечение в Гагру. На пути домой в конце октября она столкнулась с проблемой в пункте пропуска в поселке Веселое.

По данным издания, ее сняли с поезда, поскольку распоряжение правительства России от 6 октября 2023 года ограничивает въезд граждан Украины в РФ с территории третьих государств. Согласно новым правилам, украинцы могут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево или автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области.

«76-летняя женщина вынуждена была провести ночь в переходе, а в 6:00 сесть с чемоданом в электричку и вернуться в Гагру, где снимала комнату во время отдыха. Живет там по сей день, оплачивает проживание», — рассказала журналистам дочь пенсионерки Светлана Соловьева.

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Как пишет источник, пункт Лудонка женщине не подходит, поскольку им могут воспользоваться только путешественники, которые въезжают на машинах из Европы. Вариант с аэропортом Шереметьево также недоступен: авиасообщения между Россией и Абхазией нет. Приехать в Грузию и оттуда улететь домой Иванова тоже не может, так как попасть в эту страну гражданам России и других государств через абхазо-грузинскую границу легально невозможно.

Дочь пенсионерки пожаловалась, что она уже два месяца пишет в разные инстанции с просьбами вернуть мать домой, но помощи Соловьева так и не получила. В материале также говорится, что Иванова может легально находиться в Абхазии только до 19 декабря, так как время пребывания иностранцев в стране ограничено 90 сутками.

В Службе государственной безопасности Абхазии женщине пояснили, что из страны ее могут выпустить, но при этом на территорию России ей попасть не удастся.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило особый порядок въезда для лиц с украинским паспортом, прибывающих из третьих стран. Новые правила касаются всех граждан Украины старше 14 лет, а также лиц до 14 лет, перемещающихся в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа иностранцев.

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      Алина Черненко
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