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11:30, 27 декабря 2023Забота о себе

Перечислены главные правила ухода за мужской кожей после 30 лет

Фото: Omid Armin / Unsplash

Кожа мужчин более плотная и упругая, чем женская, и стареет она не так быстро, однако и ей требуется уход, рассказала косметолог Леонела Лакатуш. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка перечислила главные правила ухода за мужской кожей после 30 лет.

Мужской коже, как и женской, требуется очищение, отметила косметолог. Для этого необходимо использовать гель или пенку для умывания. Они удалят загрязнения, избавят от излишков кожного жира и предотвратят образование черных точек. Для более глубокого очищения можно использовать пилинги несколько раз в неделю, добавила Лакатуш.

Основное правило очищения кожи, мужской в том числе, — регулярность. Умываться необходимо утром и вечером

Леонела Лакатушкосметолог

Увлажняющий крем или лосьон помогут избежать пересушивания кожи, продолжила специалистка. Она посоветовала мужчинам выбирать продукты с натуральными увлажняющими ингредиентами: гиалуроновой кислотой, витамином Е и алоэ вера.

Лакатуш обратила внимание на то, что после 30 лет также необходимо использовать крем против морщин с ретинолом, пептидами или гиалуроновой кислотой. Эти ингредиенты помогут уплотнить кожу и уменьшить видимость морщин, заверила косметолог. Избежать пигментации по ее словам, помогут сыворотки с витамином С или с антиоксидантами.

Уделяйте внимание нежной коже вокруг глаз, используйте кремы или гели, специально разработанные для этой зоны. Они помогут уменьшить темные круги, отечность и морщины

Леонела Лакатушкосметолог

Напоследок собеседница «Ленты.ру» рекомендовала мужчинам пользоваться дополнительными уходовыми средствами: тоником для сужения пор, увлажняющими масками, маслами. Она также призвала не забывать о защите от солнечных лучей, пользоваться кремами с защитным фактором и регулярно посещать косметолога, чтобы подбирать индивидуальные программы ухода за лицом.

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      Вера Владзиевская
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