Россиян предупредили об аномальных морозах до минус 51 градуса в части регионов

Вильфанд: в Якутию, Камчатку и другие регионы придут морозы до минус 51 градуса

В части регионов России до конца года ожидаются аномальные морозы до минус 51 градуса. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Так, в Якутии с 27 до 31 декабря прогнозируется понижение температуры до 51 градуса ниже нуля, в Магаданской области — до 47 градусов, на Чукотке — до 48 градусов, на Камчатке — до 36 градусов. Помимо этого, до минус 44 градусов похолодает в Хабаровском крае, до минус 41 — в Амурской области.

«В Архангельской области 29-31 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области — морозы до 18-24 градусов, что на 7-10 градусов ниже нормы», — рассказал специалист.

По его словам, аномальная погода придет в Коми и Вологодскую область, где ожидаются морозы до 22-25 градусов, что на 8-10 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в Центральной России ожидается мягкая погода. В Московском регионе не будет слякоти, высота сугробов достигнет примерно 20-25 сантиметров. 31 декабря и 1 января и днем, и ночью прогнозируется от минус 3-4 до плюс 1 градуса, а также небольшой снег.