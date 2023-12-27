Россиянам раскрыли приятный способ укрепить здоровье полости рта

Стоматолог Альбова заявила, что поцелуи помогают укрепить здоровье полости рта

Поцелуи помогают защитить полость рта от множества микробов, рассказала стоматолог, пародонтолог сети стоматологий «Дантистофф» Ольга Альбова. Этот приятный способ укрепить здоровье полости рта специалистка раскрыла россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

Врач объяснила, что во время поцелуя происходит обмен бактериями. При этом всего в грамме слюны может быть до 200 миллиардов разных микроорганизмов: стрептококков, лактобацилл, бактероидов. Не все бактерии являются источниками заболеваний, успокоила Альбова. 80 процентов бактерий являются условно-патогенными и могут вызвать заболевания только при определенных условиях.

около 80 млн микробов передается во время поцелуя от партнера к партнеру за 10 секунд

Именно при поцелуях, заявила стоматолог, происходит тренировка иммунной системы полости рта. Она добавила, что во время поцелуя выделение слюны увеличивается в два раза.

Слюна богата соединениями кальция и фосфора, которые проникают в зубную эмаль и снижают риск развития кариеса. Слюна также нейтрализует кислоты и помогает снизить количество налета, который вызывает воспаление десны и кариес Ольга Альбова стоматолог

Однако, отметила Альбова, профилактики заболевания десен можно добиться только при длительных интенсивных поцелуях, во время которых происходит своеобразный массаж мягких тканей. За счет этого к ним активно приливает кровь, обеспечивая питание и насыщение кислородом, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Врач добавила, что любители поцелуем обычно лучше ухаживают за полостью рта: чистят зубы используя пасту, щетку, ирригатор и зубную нить.

«Многие бояться заразиться кариесом во время поцелуев. Эти страхи напрасны. Главное — тщательно чистить зубы. Это простое правило поможет сохранить их здоровыми», — подвела итог Альбова.

Ранее стоматолог Магомед Дахкильгов назвал продукты, разрушающие зубную эмаль. Среди прочих он назвал цитрусы и свежевыжатые соки.