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11:14, 27 декабря 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли приятный способ укрепить здоровье полости рта

Стоматолог Альбова заявила, что поцелуи помогают укрепить здоровье полости рта

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Поцелуи помогают защитить полость рта от множества микробов, рассказала стоматолог, пародонтолог сети стоматологий «Дантистофф» Ольга Альбова. Этот приятный способ укрепить здоровье полости рта специалистка раскрыла россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

Врач объяснила, что во время поцелуя происходит обмен бактериями. При этом всего в грамме слюны может быть до 200 миллиардов разных микроорганизмов: стрептококков, лактобацилл, бактероидов. Не все бактерии являются источниками заболеваний, успокоила Альбова. 80 процентов бактерий являются условно-патогенными и могут вызвать заболевания только при определенных условиях.

около 80
млн микробов

передается во время поцелуя от партнера к партнеру за 10 секунд

Именно при поцелуях, заявила стоматолог, происходит тренировка иммунной системы полости рта. Она добавила, что во время поцелуя выделение слюны увеличивается в два раза.

Слюна богата соединениями кальция и фосфора, которые проникают в зубную эмаль и снижают риск развития кариеса. Слюна также нейтрализует кислоты и помогает снизить количество налета, который вызывает воспаление десны и кариес

Ольга Альбовастоматолог

Однако, отметила Альбова, профилактики заболевания десен можно добиться только при длительных интенсивных поцелуях, во время которых происходит своеобразный массаж мягких тканей. За счет этого к ним активно приливает кровь, обеспечивая питание и насыщение кислородом, пояснила собеседница «Ленты.ру».

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Врач добавила, что любители поцелуем обычно лучше ухаживают за полостью рта: чистят зубы используя пасту, щетку, ирригатор и зубную нить.

«Многие бояться заразиться кариесом во время поцелуев. Эти страхи напрасны. Главное — тщательно чистить зубы. Это простое правило поможет сохранить их здоровыми», — подвела итог Альбова.

Ранее стоматолог Магомед Дахкильгов назвал продукты, разрушающие зубную эмаль. Среди прочих он назвал цитрусы и свежевыжатые соки.

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      Вера Владзиевская
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