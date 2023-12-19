Названы разрушающие зубную эмаль продукты

Цитрусы и любые свежевыжатые соки при их регулярном употреблении разрушают зубную эмаль, предупредил главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов. В комментарии для «Ленты.ру» стоматолог-хирург, имплантолог назвал и другие продукты, вредящие красоте и здоровью зубов.

Несмотря на то что натуральные соки и фрукты содержат витамины и полезные микроэлементы, они могут вредить зубам, отметил стоматолог. Если пить свежевыжатые соки часто, то кислоты в их составе будут разъедать эмаль зубов, а также вредить слизистой поверхности рта, пищевода и желудка, добавил врач.

В то же время цитрусы в умеренном количестве полезны, так как содержащийся в них витамин С необходим для укрепления десен

Яркие ягоды и фрукты, а также шоколад, какао, кофе красят эмаль, что сводит на нет как результаты отбеливания, так и обычной домашней гигиены, продолжил Дахкильгов. Орехи же, по его мнению, могут разрушить зуб или отколоть от него кусок.

Однако пользы зубам не приносит и слишком мягкая пища, продолжил специалист. Например, свежая сдоба, а также другая богатая углеводами пища прилипает к зубам и застревает в межзубных промежутках, где она становится пищей для кариесогенных бактерий, предупредил собеседник «Ленты.ру». Такое же разрушительное воздействие оказывают на зубы и все сладости.

Вредят красоте зубов и соусы, содержащие избыток соли. Она может вызывать сухость во рту, что затрудняет очищение полости рта слюной Магомед Дахкильгов стоматолог-хирург, пародонтолог

«Алкоголь наносит тройной удар здоровью зубов, — рассказал напоследок стоматолог. — Он вызывает сухость во рту, разрушает эмаль кислотами и окрашивает зубы».

Ранее Магомед Дахкильгов назвал способы избавиться от неприятного запаха изо рта. В частности, он посоветовал следить за гигиеной рта и здоровьем зубов.