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14:23, 13 декабря 2023Забота о себе

Названы способы избавиться от неприятного запаха изо рта

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Самой распространенной причиной появления неприятного запаха изо рта является некачественная гигиена, рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал доступные способы избавиться от галитоза.

В большинстве случаев решением проблемы неприятного запаха изо рта становится регулярная профессиональная чистка в кабинете стоматолога и соблюдение всех правил домашней гигиены, заявил Дахкильгов. Он напомнил, что зубы необходимо чистить дважды в день по две-три минуты индивидуально подобранными зубной щеткой и пастой.

Вторая по частоте причина — воспалительные заболевания мягких тканей и (или) кариес. Чтобы победить галитоз, нужно в первую очередь лечение: удаление пораженных кариесом тканей, установка пломб, терапия при гингивите или пародонтите

Магомед Дахкильговстоматолог, хирург, имплантолог

Разрушение зубов до состояния, при котором их уже нельзя восстановить ни пломбой, ни коронкой, также вызывает появление неприятного запаха, предупредил специалист. В этой ситуации, по его мнению, поможет только удаление зуба как источника инфекции и воспаления.

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Однако, продолжил Дахкильгов, галитоз может возникать не только из-за проблем с зубами, но и из-за заболеваний полости рта. Это могут быть кисты с гноем, который в некоторых случаях выделяется через свищ на десне. В такой ситуации необходима срочная помощь хирурга и пародонтолога, отметил врач.

«Помимо очевидных стоматологических причин, есть и еще и неочевидные. Запах изо рта может появляться из-за проблем с ЖКТ, эндокринных нарушений, проблем с почками, печенью. Для каждого заболевания свойственен особый тип запаха. Во время визита к стоматологу можно выявить симптомы серьезных заболеваний и своевременно обратиться за помощью к другим профильным специалистам», — заключил Дахкильгов.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич назвал три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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