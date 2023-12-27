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18:18, 27 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали нелепую в сочетании с пуховиком одежду

Дизайнер Наз Маер призвал не носить пуховик с вечерними платьями и легинсами

Фото: Lys Owl / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам одежду, которая в сочетании с пуховиком выглядит нелепо. Соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

По словам эксперта, с коктейльными или вечерними платьями и боди в качестве верхней одежды лучше надеть пальто. Кроме того, специалист призвал не носить пуховик с длинными топами из трикотажа. Он пояснил, данные изделия нарушают гармонию образа, когда ткань нижнего слоя одежды длиннее верхнего.

Кроме того, в список также вошли легинсы и узкие джинсы. «О пропорциях не стоит забывать даже зимой, когда практичность выходит на первый план. Резкий контраст в силуэте сделает из вас ходячий чапа-чупс», — предупредил Маер.

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В заключение собеседник издания посоветовал отказаться от кедов на низкой подошве. Вместо них Маер порекомендовал выбрать массивные кроссовки или короткие угги.

Ранее в декабре россиянкам назвали выдающие отсутствие стиля неочевидные детали в образе. В первую очередь специалист отметила сочетание черной сумки с черной обувью. По ее мнению, это указывает на проблемы в финансах.

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      Екатерина Ештокина
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